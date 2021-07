暗号資産のレバレッジ取引の上限倍率を20倍に引き下げることを業界上位2社の取引所「Binance」と「FTX」が発表

世界最大の暗号資産取引所「Binance」と世界2位の「FTX」は、100倍を超える高倍率な レバレッジ取引 が可能であることを大きな特徴としていました。そんな両社が、レバレッジ取引の上限倍率を20倍に引き下げることを2021年7月に相次いで発表しました。 Binance Margin to Delist AUD, EUR & GBP Pairs | Binance Support https://www.binance.com/en/support/announcement/0bb891ff23a1463b95851f76a1ad329f Binance, FTX slash crypto leverage after NYT report on margin trading https://protos.com/crypto-leverage-binance-ftx-margin-trading-nyt-report/ 暗号資産の取引方法はいくつか存在します。その中でレバレッジ取引とは、口座に預けた 証拠金 を担保に証拠金の何倍もの金額を取引することを可能にする取引形態のことを指します。このレバレッジ取引における上限取引倍率は暗号資産取引所によって異なり、Binanceでは上限125倍、FTXでは上限101倍と、高い倍率でのレバレッジ取引が可能になっていました。

2021年07月27日 12時03分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

