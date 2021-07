2021年07月22日 09時00分 メモ

休日をより長く感じさせる方法とは?



お盆休みなどの長期休暇は誰にとっても待ち遠しいものですが、いざ長期休暇が目前になると「始まっていないのに終わったような気がする」という感覚に陥ることがあります。この不思議な感覚の理由について、仕事と余暇の時間配分によって幸福度を最大化する方法などを研究するオハイオ州立大学のセリン・マルコック准教授が解説しています。



Why vacations feel like they're over before they even start

https://theconversation.com/why-vacations-feel-like-theyre-over-before-they-even-start-162074



マルコック准教授は「始まっていないのに終わったような気がする」感覚を調べるため、感謝祭を研究の対象としました。マルコック准教授が感謝祭が研究対象に適していると考えたのは、ほとんどのアメリカ人が楽しみにしている日である一方、料理のストレスや掃除の面倒くささ、久しぶりに会う家族とのやりとりに対する不安から「感謝祭が怖い」という人もいると思われたためとのこと。





マルコック准教授は2019年の感謝祭の前日に、オンラインで集められた被験者510人を対象に、「感謝祭を楽しみにしていますか?」「どれくらい感謝祭の始まりが遠いように感じますか?」「どれくらい感謝祭の終わりが遠いように感じますか?」という質問について、各度合いを100段階評価してもらいました。



ほとんどの人は何かを楽しみにしている場合、「できる限り早く起こって欲しい、そしてずっと続いて欲しい」と考えるものですが、一般的に楽しみな出来事は待てど暮らせど来ないような気がする上に、いざそのときが来てもすぐに終わる気がするものです。この感覚は今回の実験においても結果に表われており、被験者の回答からは「感謝祭を楽しみにしている人ほど、感謝祭が遠く、すぐ終わるように感じる」という傾向が確認されました。



「楽しい時間はあっという間に過ぎる」という言葉があるように、2009年の研究では、あっという間に時間が過ぎたと感じたときには、人はその時間が魅力的で楽しかったと思う傾向があると示唆されています。こうした結果から、マルコック准教授は「人は未来の出来事について、楽しい出来事はすぐに過ぎてしまうと過剰に考えてしまう傾向がある」と推定。この結果にさらに「楽しみにしている出来事は待ち遠しく感じる」という感覚が合わさった結果、長期休暇の「始まっていないのに終わったような気がする」という現象が生まれると予測しました。





この予測を確かめるため、マルコック准教授は被験者に「週末に旅行に行ってもらう。その旅行の中で、楽しい/つらい出来事が起きる」という事態を想像してもらうという実験を行いました。この実験について先ほどと同様に「どれくらい旅行の開始日が遠いように感じますか?」「どれくらい旅行の最終日が遠いように感じますか?」という質問をぶつけ、各度合いを100段階で評価してもらったところ、楽しみな出来事が起こると想像した被験者の46%は開始日と最終日の感覚的な遠さをほぼ同じに設定し、結果的に「旅行はすぐに終わると思い込んでいる」ことがわかりました。



一連の結果から、マルコック准教授は「楽しみな出来事がどれだけ遠いように感じるか」「どれぐらいすぐに終わると感じるか」といった質問ではなく、「楽しみな出来事が持続する時間は具体的にはどれくらいか」と尋ねたほうが、楽しみだからすぐに終わると感じる人を減らせるのではないかと推測。この推測を確かめるため、被験者に「5分間のビデオを2本連続で見ると考えてください」と述べ、2本目のビデオの内容を「1本目よりも面白い/つまらない」と伝えた上で、「2本目のビデオは何分間あるように感じると思いますか?」と尋ねました。





その結果、被験者は「2本目のビデオは1本目よりも面白い」というケースでは、予想通り被験者はビデオを実際の長さより短いと見積もりました。しかし、この予想時間は、これまでの実験で行われた「開始時点と終了時点の感覚的な遠さを尋ねる」というケースに比べると長く、「時間の長さを具体的に尋ねる」という聞き方が「始まっていないのに終わったような気がする」という感覚を減じさせることが示唆されました。



以上の結果から、マルコック准教授は「休暇などの待ち遠しく思っているイベントがあるときは、開始日と最終日の日付を考えるのではなく、それが何日間あるのかを考えることが重要です」と述べています。