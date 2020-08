失礼なメールは長引くストレスをどれほど人に与え「ストレスの連鎖」を生み出しているのか

対面で直接やりとりするのではなく、メールやメッセージツールで連絡を取る機会はプライベートでも仕事でもどんどん増加していますが、近年の研究では「失礼なメール」がいかに人にストレスを与えて生産性を奪うのかが示されています。 The Psychological Toll of Rude E-mails - Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/the-psychological-toll-of-rude-e-mails/ これまでの研究から、失礼なメールを仕事中に受け取った人は、その後しばらく不快な体験を引きずることが判明しています。例えば、 2013年の調査 では、失礼なメールを上司から受け取った人は、その後のタスクに集中できなくなり、質問に対して正確に答えられなくなることが示されました。また被験者の行動を1日2回、5日間にわたって調査した 研究 では、仕事中に失礼なメールを受け取った人はその日の夕方と翌朝にストレス症状を示すことが多くなったとのこと。 また、2018年の 研究 では共働きのカップルを調査したところ、失礼なメールを受け取った人のパートナーは、メールの存在について知らなくとも、翌週に自分の仕事に集中できなくなることが増加すると報告しました。このことから、失礼なメールを受け取ったストレスは風邪のように人から人に移っていくのだと研究者はみています。

2020年08月23日 19時00分00秒

