2021年06月30日 15時00分 ハードウェア

重量1kg切りのHP史上最軽量13インチノートPC「Pavilion Aero 13」発表



2021年6月29日、HPが自社最軽量のノートPC「Pavilion Aero 13」を発表しました。最大重量は約0.9kgで、CPUにはAMDのRyzen 7 5800Uが搭載されています。



HP Unveils Pavilion Aero – Its Lightest Consumer Laptop

https://press.hp.com/us/en/press-releases/2021/hp-unveils-pavilion-aero.html



HP unveils Pavilion Aero 13 laptop built with AMD that's under 1 kg | Windows Central

https://www.windowscentral.com/hp-pavilion-aero-13-announcement



Pavilion Aero 13はAMDが「超薄型ノートブックで最速の生産性」と表現するRyzen 7 5800Uを搭載しているほか、グラフィックボードにはRadeonを使用。2.5K解像度を備えた13.3インチディスプレイで、輝度は400ニト、sRGBを100%カバーしています。Wi-Fi 6に対応し、バッテリー駆動時間は最大10時間半。OSはWindows 10ですが、将来的にWindows 11にアップグレードできるものとみられています。本体色はペールローズゴールド、ウォームゴールド、セラミックホワイト、ナチュラルシルバーの4色展開で、発売時期は2021年7月上旬、価格は749ドル(約8万3000円)からの設定となっています。





HPは「PCは使用時間のうち45%は外出先で使われており、自宅でも外出先でも常に使用できるPCが必要になる」と分析。ゼネラルマネジャーのジョセフィン・タン氏は「ユーザーは強力かつ非常に軽量なデバイスを求めている」と指摘し、「携帯性を重視したノートPCの実現に向けてAMDと協力を進めてきた」と述べました。







Pavilion Aero 13はライフサイクルの面にも優れています。本体は使用済みプラスチックなどで作られており、これにより6000本以上のペットボトルが海洋を侵食することを防いでいるとのこと。また、揮発性有機化合物の排出削減に役立つ水性塗料の使用、パッケージとクッションも100%リサイクル可能な素材で作られているとのことです。HPはリサイクルプログラムのPlanet Partnersを通じ、使用済み製品の回収と低炭素の経済を生み出す活動を行っています。