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ついに「Surface Pro 9」が2022年10月25日発売、Intelモデルが16万円台から、Microsoft SQ3モデルが21万円台から


ノートPCとタブレットの2-in-1端末「Surface Pro」シリーズの最新機種「Surface Pro 9」をMicrosoftが発表しました。従来の「Surface Pro 8」と「Surface Pro X」の2つのラインを統合した存在ということで、Intel 第12世代Core搭載モデルとMicrosoft SQ3搭載モデルがラインナップされています。

Surface Pro 9: 2-in-1 の汎用性、パワフルで、フレキシブル | Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-9/93vkd8np4fvk

The Arm-based @Surface Pro 9 with 5G has arrived! ????

Featuring @Microsoft's newest SQ3 SoC built #onArm, you can benefit from built-in 5G, all-day battery life and enhanced features thanks to the neural processor.

Congrats @panos_panay and the Surface team! https://t.co/8g5P5tkERJ

— Arm (@Arm)


Introducing Surface Pro 9 - YouTube


これまでSurfaceの2-in-1端末はIntelプロセッサ搭載の「Surface Pro」シリーズとARMアーキテクチャのMicrosoft SQチップを搭載した「Surface Pro X」シリーズに分かれていましたが、「Surface Pro 9」では2つのシリーズが合流。それぞれのプロセッサを選択できるようになりました。


ただし、5Gを利用可能なのはMicrosoft SQ 3搭載モデルのみなので、Intelプロセッサモデルが「Surface Pro 9」、Microsoft SQ 3搭載モデルが「5G対応Surface Pro 9」と表記されています。

スペックはこんな感じ。

 Surface Pro 95G対応Surface Pro 9
プロセッサ第12世代Intel Core-i7 1255U/第12世代Intel Core-i5 1235UMicrosoft SQ 3プロセッサ
Neural Processing Unit (NPU)
グラフィックスIntel Iris Xe グラフィックスMicrosoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3
メモリ8GB/16GB/32GB (LPDDR5 RAM)8GB/16GB (LPDDR4x RAM)
ストレージ(SSD)128GB/256GB/512GB/1TB128GB/256GB/512GB
ディスプレイ13インチ PixelSense Flow ディスプレイ
2880ピクセル×1920ピクセル (3:2／267DPI)
sRGB／リフレッシュレート 最大120Hz／コントラスト比 1200:1
10ポイントマルチタッチ
Gorilla Glass 5
バッテリー駆動時間最大15.5時間最大19時間
寸法287mm×209mm×9.3mm
重さ879g878g
カメラフロント：1080pフルHD
リア：4K 10MPオートフォーカス機能付き
外部端子USB 4.0/Thunderbolt 4対応 USB-C×2
Surface Connect ポート×1
Surface タイプカバーポート×1		USB-C 3.2×2
Surface Connect ポート×1
Surface キーボード ポート×1
nano SIM×1
ネットワークWi-Fi 6E: 802.11ax 対応
Bluetooth 5.1		Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応
Bluetooth 5.1
位置情報：GPS、Glonas、Galileo、Beidou対応
nanoSIM・eSIM対応
5Gバンド: n1、n2、n1、n2、n3、n5、n7、n8、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79
LTEバンド：1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、42、46、48、66、71
WCDMA：1、2、5、8
ペン・アクセサリ対応Surface スリム ペン 2 専用
Surface Pro キーボード
Surface Pro Signature キーボード
Surface Pro X キーボード
Surface Pro X Signature キーボード
ソフトウェアWindows 11 Home
Office Home＆Business 2021
Microsoft 365 アプリ搭載
Xbox アプリ搭載
Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ)		Windows 11 Home ARM
Office Home＆Business 2021
Microsoft 365 アプリ搭載
Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ)
外観ケース：アルミニウム
色：サファイア、フォレスト、プラチナ、グラファイト
ボタン：電源、音量		ケース：アルミニウム
色：プラチナ
ボタン：電源、音量
センサー加速度計
ジャイロスコープ
磁力計
アンビエントライト センサー
バッテリー容量公称バッテリー容量：47.7 Wh
最小バッテリー容量：46.5 Wh


どちらのモデルもアクセサリとして「Surface スリム ペン 2」が別売。Surface Pro Signature キーボードの基部にはペンの収納スペースがあり充電することができます。


価格は「Surface Pro 9」が16万2580万円から、「5G対応Surface Pro 9」が21万6480円からで、予約注文を受付中です。

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in ハードウェア,   動画, Posted by logc_nt

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