ついに「Surface Pro 9」が2022年10月25日発売、Intelモデルが16万円台から、Microsoft SQ3モデルが21万円台から
ノートPCとタブレットの2-in-1端末「Surface Pro」シリーズの最新機種「Surface Pro 9」をMicrosoftが発表しました。従来の「Surface Pro 8」と「Surface Pro X」の2つのラインを統合した存在ということで、Intel 第12世代Core搭載モデルとMicrosoft SQ3搭載モデルがラインナップされています。
Surface Pro 9: 2-in-1 の汎用性、パワフルで、フレキシブル | Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-9/93vkd8np4fvk
The Arm-based @Surface Pro 9 with 5G has arrived! ????— Arm (@Arm)
Featuring @Microsoft's newest SQ3 SoC built #onArm, you can benefit from built-in 5G, all-day battery life and enhanced features thanks to the neural processor.
Congrats @panos_panay and the Surface team! https://t.co/8g5P5tkERJ
Introducing Surface Pro 9 - YouTube
これまでSurfaceの2-in-1端末はIntelプロセッサ搭載の「Surface Pro」シリーズとARMアーキテクチャのMicrosoft SQチップを搭載した「Surface Pro X」シリーズに分かれていましたが、「Surface Pro 9」では2つのシリーズが合流。それぞれのプロセッサを選択できるようになりました。
ただし、5Gを利用可能なのはMicrosoft SQ 3搭載モデルのみなので、Intelプロセッサモデルが「Surface Pro 9」、Microsoft SQ 3搭載モデルが「5G対応Surface Pro 9」と表記されています。
スペックはこんな感じ。
|Surface Pro 9
|5G対応Surface Pro 9
|プロセッサ
|第12世代Intel Core-i7 1255U/第12世代Intel Core-i5 1235U
|Microsoft SQ 3プロセッサ
Neural Processing Unit (NPU)
|グラフィックス
|Intel Iris Xe グラフィックス
|Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3
|メモリ
|8GB/16GB/32GB (LPDDR5 RAM)
|8GB/16GB (LPDDR4x RAM)
|ストレージ(SSD)
|128GB/256GB/512GB/1TB
|128GB/256GB/512GB
|ディスプレイ
|13インチ PixelSense Flow ディスプレイ
2880ピクセル×1920ピクセル (3:2／267DPI)
sRGB／リフレッシュレート 最大120Hz／コントラスト比 1200:1
10ポイントマルチタッチ
Gorilla Glass 5
|バッテリー駆動時間
|最大15.5時間
|最大19時間
|寸法
|287mm×209mm×9.3mm
|重さ
|879g
|878g
|カメラ
|フロント：1080pフルHD
リア：4K 10MPオートフォーカス機能付き
|外部端子
|USB 4.0/Thunderbolt 4対応 USB-C×2
Surface Connect ポート×1
Surface タイプカバーポート×1
|USB-C 3.2×2
Surface Connect ポート×1
Surface キーボード ポート×1
nano SIM×1
|ネットワーク
|Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応
Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応
Bluetooth 5.1
位置情報：GPS、Glonas、Galileo、Beidou対応
nanoSIM・eSIM対応
5Gバンド: n1、n2、n1、n2、n3、n5、n7、n8、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79
LTEバンド：1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、42、46、48、66、71
WCDMA：1、2、5、8
|ペン・アクセサリ対応
|Surface スリム ペン 2 専用
Surface Pro キーボード
Surface Pro Signature キーボード
Surface Pro X キーボード
Surface Pro X Signature キーボード
|ソフトウェア
|Windows 11 Home
Office Home＆Business 2021
Microsoft 365 アプリ搭載
Xbox アプリ搭載
Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ)
|Windows 11 Home ARM
Office Home＆Business 2021
Microsoft 365 アプリ搭載
Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ)
|外観
|ケース：アルミニウム
色：サファイア、フォレスト、プラチナ、グラファイト
ボタン：電源、音量
|ケース：アルミニウム
色：プラチナ
ボタン：電源、音量
|センサー
|加速度計
ジャイロスコープ
磁力計
アンビエントライト センサー
|バッテリー容量
|公称バッテリー容量：47.7 Wh
最小バッテリー容量：46.5 Wh
どちらのモデルもアクセサリとして「Surface スリム ペン 2」が別売。Surface Pro Signature キーボードの基部にはペンの収納スペースがあり充電することができます。
価格は「Surface Pro 9」が16万2580万円から、「5G対応Surface Pro 9」が21万6480円からで、予約注文を受付中です。
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