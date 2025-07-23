2025年07月23日 13時10分 ハードウェア

初めての5G対応モデルが加わった「Surface Laptop」第7世代をMicrosoftが発表



Microsoftが、ビジネスユーザーからずっと求められてきたという、5G接続用のモデムを内蔵したモデルを含む新しい「Surface Laptop」を発表しました。Surface Laptopとしては第7世代にあたり、画面サイズは15インチと13.8インチ。IntelのCore Ultraプロセッサ(シリーズ2)を搭載しています。



Introducing Surface Laptop 5G: Seamless connectivity, built for business | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2025/07/22/introducing-surface-laptop-5g-seamless-connectivity-built-for-business/



ビジネス向けの新しいSurface Laptop 5G、Copilot+ PC - YouTube





Surface Laptopに搭載されているプロセッサは「Intel Core Ultra 5 プロセッサ 236V」「Intel Core Ultra 5 プロセッサ 238V」「Intel Core Ultra 7 プロセッサ 266V」「Intel Core Ultra 7 プロセッサ 268V」の4つから選択する形です。





このうち、NPU性能はCore Ultra 5 236VとCore Ultra 5 238Vが40TOPS、Core Ultra 7 266VとCore Ultra 7 268Vが48TOPSで、AI PCの最小システム要件を満たしています。



MicrosoftがWindows搭載AI PCの最小システム要件を正式発表 - GIGAZINE





その他のスペックは大まかに以下のような感じです。



13.8インチ(Wi-Fi) 13.8インチ(Wi-Fi+5G) 15インチ メモリ 16GB／32GB ストレージ 256GB／512GB／1TB 画面解像度 2304×1536 2496×1664 アスペクト比 3:2 コントラスト比 1300:1 本体寸法 301mm×220mm×17.5mm 301mm×220mm×17.8mm 329mm×239mm×18.26mm 本体重量 1.35kg 1.39kg 1.65kg バッテリー駆動時間 ローカルビデオ再生 最大20時間

アクティブなWeb使用 最大12時間 ローカルビデオ再生 最大22時間

アクティブなWeb使用 最大1時間



価格は13.8インチモデルが税込26万2680円から、15インチモデルが税込29万5680円から。最短だと2025年7月24日配送ですが、5G対応モデルは最短で2025年9月3日配送となっています。



13.8 インチまたは 15 インチの法人向け Surface Laptop (Intel), Copilot+ PC - Microsoft Store

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91-surface-laptop-copilot-pc-intel/93dzmw6q4w2b



なお、MicrosoftはSnapdragon X Plusプロセッサ搭載の法人向け「Surface Pro」も発表しています。出荷は2025年9月予定で、価格は14万6080円からです。



12 インチ 法人向け Surface Pro を購入する:2 in 1 Windows ノート PC と Copilot+ PC (Snapdragon) - Microsoft Store

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-for-business-copilotplus-pc-12-inch-snapdragon/8mzbmmcjzqtl

