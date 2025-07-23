初めての5G対応モデルが加わった「Surface Laptop」第7世代をMicrosoftが発表
Microsoftが、ビジネスユーザーからずっと求められてきたという、5G接続用のモデムを内蔵したモデルを含む新しい「Surface Laptop」を発表しました。Surface Laptopとしては第7世代にあたり、画面サイズは15インチと13.8インチ。IntelのCore Ultraプロセッサ(シリーズ2)を搭載しています。
Introducing Surface Laptop 5G: Seamless connectivity, built for business | Microsoft Devices Blog
https://blogs.windows.com/devices/2025/07/22/introducing-surface-laptop-5g-seamless-connectivity-built-for-business/
ビジネス向けの新しいSurface Laptop 5G、Copilot+ PC - YouTube
Surface Laptopに搭載されているプロセッサは「Intel Core Ultra 5 プロセッサ 236V」「Intel Core Ultra 5 プロセッサ 238V」「Intel Core Ultra 7 プロセッサ 266V」「Intel Core Ultra 7 プロセッサ 268V」の4つから選択する形です。
このうち、NPU性能はCore Ultra 5 236VとCore Ultra 5 238Vが40TOPS、Core Ultra 7 266VとCore Ultra 7 268Vが48TOPSで、AI PCの最小システム要件を満たしています。
MicrosoftがWindows搭載AI PCの最小システム要件を正式発表 - GIGAZINE
その他のスペックは大まかに以下のような感じです。
|13.8インチ(Wi-Fi)
|13.8インチ(Wi-Fi+5G)
|15インチ
|メモリ
|16GB／32GB
|ストレージ
|256GB／512GB／1TB
|画面解像度
|2304×1536
|2496×1664
|アスペクト比
|3:2
|コントラスト比
|1300:1
|本体寸法
|301mm×220mm×17.5mm
|301mm×220mm×17.8mm
|329mm×239mm×18.26mm
|本体重量
|1.35kg
|1.39kg
|1.65kg
|バッテリー駆動時間
|ローカルビデオ再生 最大20時間
アクティブなWeb使用 最大12時間
|ローカルビデオ再生 最大22時間
アクティブなWeb使用 最大1時間
価格は13.8インチモデルが税込26万2680円から、15インチモデルが税込29万5680円から。最短だと2025年7月24日配送ですが、5G対応モデルは最短で2025年9月3日配送となっています。
13.8 インチまたは 15 インチの法人向け Surface Laptop (Intel), Copilot+ PC - Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91-surface-laptop-copilot-pc-intel/93dzmw6q4w2b
なお、MicrosoftはSnapdragon X Plusプロセッサ搭載の法人向け「Surface Pro」も発表しています。出荷は2025年9月予定で、価格は14万6080円からです。
12 インチ 法人向け Surface Pro を購入する:2 in 1 Windows ノート PC と Copilot+ PC (Snapdragon) - Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-for-business-copilotplus-pc-12-inch-snapdragon/8mzbmmcjzqtl
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in ハードウェア, Posted by logc_nt
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