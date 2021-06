顔の角度や目線を自由自在に操作できるNVIDIAの「Vid2Vid Cameo｣のデモ版を触ってみた

NVIDIAが2021年6月24日に、AI技術によりリアルタイムで顔の画像を加工することが可能なビデオ会議用ツールの新機能である「 Vid2Vid Cameo 」を発表しました。NVIDIAのビデオ会議ツール開発プラットフォームにまもなく搭載される予定の「Vid2Vid Cameo」のデモ版が無料公開されていたので、さっそく使用してみました。 vid2vid-cameo demo: One-Shot Free-View Neural Talking-Head Synthesis for Video Conferencing http://nvidia-research-mingyuliu.com/vid2vid-cameo/ How AI Research Is Reshaping Video Conferencing | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2021/06/24/vid2vid-cameo-ai-research-video-conferencing/ NVIDIAが2020年10月に発表した「Maxine」は、話者の顔の角度を自動的に調節する機能や、表情の動きを動物やキャラクターのアバターに反映させる機能を搭載したビデオ会議ツール開発プラットフォームです。 NVIDIAがクラウドAIでビデオ会議を加工できる新プラットフォーム「Maxine」を発表 - GIGAZINE

2021年06月29日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

