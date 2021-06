運転診断もできる損保ジャパンのカーナビアプリ「ポータブルスマイリングロード」レビュー

・関連記事

新車オーナーの大部分が搭載カーナビに不満を抱きスマホでナビを行っていることが明らかに - GIGAZINE



スマホを車のキーやカーナビの操作に用いるための標準規格を策定する「Car Connectivity Consortium」とは? - GIGAZINE



抜群の安定感でスイスイ走れる3輪電動ビークル「ノスリス」試乗レビュー、幅広い二ーズに対応しつつカワサキの職人技が光る仕上がり - GIGAZINE



電動バイクにも電動アシスト自転車にもなるハイブリッドバイク「GFR-02」試乗レビュー - GIGAZINE

2021年06月28日 21時30分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.