情報満載のカーナビアプリ「ドライブサポーター by NAVITIME」レビュー

地図の表示からルート検索、音声案内まで、ドライブに欠かせない情報を表示してくれる「カーナビ」ですが、車載のものは高額だったり地図の更新手続きが必要だったりという不便な点があります。また、基本的にビルトインなので、いざ使ってみて合わないカーナビだったときにただちに別のものにすることができないのもつらいところ。それならば……ということで、いろいろと出ているスマートフォン向けのカーナビアプリを使ってみることにしました。まずは乗換案内&地図アプリである「NAVITIME」が提供する「 ドライブサポーター by NAVITIME 」です。 NAVITIMEドライブサポーター | カーナビアプリの決定版 渋滞/オービス/取締も https://products.navitime.co.jp/service/drive/ 「ドライブサポーター by NAVITIME (カーナビ)」をApp Storeで https://apps.apple.com/jp/app/id413487517 ドライブサポーター - ルート検索,高速道路料金,カーナビ,渋滞情報,駐車場,ドライブ,ドラレコ - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.navitimedrive 今回はiOS版を使用します。まずは App Store からアプリをダウンロード。

2021年06月27日 22時30分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

