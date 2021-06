無料でプレイできる超絶レトロなASCIIスタイルのローグライクRPG「Angband」レビュー

自分のキャラクターとモンスターが接触すると自動で戦闘が行われ、勝利するとモンスターが消えます。左下のこれまでの行動の履歴を表示するウィンドウに書かれている「You have slain the large white snake.(あなたは大きな白蛇を倒しました)」というメッセージでモンスターを倒したことが分かります。また、右下のモンスターの情報のウィンドウには、今回戦ったlarge white snakeがどんな攻撃方法を持つのかなどが記載されていました。

2021年06月27日 20時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1l_ks

