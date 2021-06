Appleが確度の高いリーク情報を取り扱うリーカーに警告書を送付

AppleはiPhoneやMacの部品を供給するサプライヤーと厳しい秘密保持契約を結んでおり、新製品に関する情報流出には 高額の罰金が課せられている ことが知られています。それでも新型iPhoneや新型Macに関するリーク情報は後を絶たないわけですが、新たにAppleが著名なリーカーに対して警告書を送付し、法的措置を取る意向を示していることが明らかになりました。 Apple reportedly sends warning letter to Chinese leaker - The Verge https://www.theverge.com/2021/6/25/22551182/kang-letter-apple-leak-warning-iphone-12 Apple関連のリーク情報の「正確性」を評価する AppleTrack というサイト上で、トップの評価を得ているリーカーが「 Kang 」氏です。同氏は2020年に発売されたiPhone 12シリーズが発表される前に、4つのモデルとその価格・カラーリング・発売日のすべてを正確にリークしたことで知られています。 そんなKang氏が、中国で人気のSNSであるWeibo上で、Appleから「法的措置を取る」という旨の警告書を受け取ったことを 明かしています 。Kang氏によると、警告書はAppleの関連法律事務所から送られてきたもので、Kang氏のリーク情報がAppleにとっての競合他社に情報を共有することになったり、将来登場する端末に関する誤った情報を顧客に提供してしまったりする可能性があると記されていたそうです。 今日新成就 最近苹果委托律所,群发了一... 来自Kang - 微博 https://weibo.com/1694917363/KlE4Ozlsd

2021年06月27日 19時30分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

