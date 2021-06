2021年06月24日 11時05分 メモ

セキュリティ企業創業者ジョン・マカフィーが独居房内で死亡

by tua ulamac



コンピューターウイルス対策企業「マカフィー」の創業者であり、脱税容疑でスペイン当局に身柄を拘束されていたジョン・マカフィー被告(75)が、収容施設の独居房内で死亡したことがわかりました。フランス通信社(AFP)は「自殺とみられる方法で死亡していた」と伝えています。











◆ジョン・マカフィー被告とは?

マカフィー被告はアメリカのロアノーク大学で数学の学士号を取得後、NASAのゴダード宇宙科学研究所でプログラマーとして働いた後に、1987年にアンチウイルス会社「McAfee Associates」を創業した人物。最初期の商用アンチウイルスソフトを開発・リリースし、マカフィーをセキュリティ対策のリーディングカンパニーに育て、1994年に持株を売却して退職しました。



◆これまでの逮捕歴など

2008年に中南米・ベリーズに移住したマカフィー被告は、2012年4月に薬物&武器所有の容疑で逮捕されました。このときは釈放されたものの、続く11月、マカフィー被告は隣人殺害容疑の重要参考人として手配されます。



おとりを使ってベリーズ警察から逃れ、グアテマラに入ったマカフィー被告でしたが、現地時間12月5日に不法入国の容疑で逮捕。警察で取り調べを受けていましたが、ストレスと高血圧で倒れ、一時、グアテマラシティ病院に移送されました。



マカフィー被告はグアテマラに対し亡命申請を出しましたが、グアテマラ側は拒否。ベリーズに身柄が引き渡されるかと思われましたが、最終的に引き渡しは免れ、アメリカに送還されました。



マカフィー被告は上記の逮捕歴で話題を集めるにとどまらず、2015年にはアメリカ大統領選への出馬を表明し……



2018年には「薬物による暗殺未遂の被害に遭った」と主張。



◆脱税容疑で2020年に逮捕、起訴へ

2020年には、アメリカ司法省により「暗号通貨の宣伝や仕事のコンサルティング、講演会、ドキュメンタリーフィルムの権利販売などで得たおよそ数百万ドル(約数億円)に関する脱税」の容疑で国際指名手配され、スペインで逮捕されました。



2021年3月にアメリカ司法省はマカフィー被告を暗号資産に関する詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。有罪判決を受けた場合、マカフィー被告には最大30年の懲役が言いわたされる可能性がありました。



AFPによると、マカフィー被告の死亡は、2021年6月24日に裁判所が脱税によるアメリカへの身元引き渡しを認めた直後に確認されたとのこと。スペイン・カタルーニャ北東部にある刑務所の広報担当者は、マカフィー被告の死は「明らかに自殺だった」と述べています。スペインの司法を統治する司法総評議会もマカフィー被告が刑務所内で19時ごろに「自殺とみられる」方法で死亡したことを確認しています。



カタルーニャの地域司法省は「警備員と医療スタッフが蘇生をするためにすぐに介入しましたが、医師は最終的に彼の死を確認しました」と声明で述べています。