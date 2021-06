1980年代に設計されたハッブル宇宙望遠鏡のコンピューターが停止、NASAが修理に苦戦中

NASAが、宇宙に浮かぶ巨大な望遠鏡である ハッブル宇宙望遠鏡 の機器制御を行うペイロード・コンピューターが突如停止したと発表しました。ペイロード・コンピューターの停止によって、メインコンピューターがセーフモード状態となり、観測活動もすべて停止となりました。 Operations Underway to Restore Payload Computer on NASA's Hubble | NASA https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope 1990年4月に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は、長さ13.1メートル・重さ11トンの巨大な宇宙望遠鏡です。ハッブル宇宙望遠鏡は地上からおよそ600kmの軌道を周回するので、地上からだと大気の影響を受けて観測が難しい天体でも観測可能。過去には シューメーカー・レヴィ第9すい星 が木星に衝突する様子を撮影したり、太陽系外の恒星に惑星がある証拠を発見したりと、さまざまな天文学的成果を挙げてきました。

