2021年06月07日 12時39分 ネットサービス

Twitterがナイジェリア国内での運営を無期限で停止される、ナイジェリア政府には国内外から批判が殺到



日本時間の2021年6月5日(土)に、ナイジェリア政府がTwitterに対して「国内での運営を無期限で停止する処分を下した」と発表しました。また、ナイジェリアの司法当局は国内からTwitterを利用した個人・組織を起訴する方針を示しています。



FG Suspends Twitter's Operations in Nigeria - Federal Ministry of Information and Culture

https://fmic.gov.ng/fg-suspends-twitters-operations-in-nigeria/



Nigeria bans Twitter after company deletes President Buhari's tweet - CNN

https://edition.cnn.com/2021/06/04/africa/nigeria-suspends-twitter-operations-intl/



Nigerians can now be prosecuted for sending tweets following ban on Twitter - CNN

https://edition.cnn.com/2021/06/05/africa/nigeria-prosecute-twitter-users-intl/



2021年6月1日(火)に、ナイジェリアのムハンマド・ブハリ大統領は、政府施設への襲撃事件への非難声明として、自身のTwitterアカウントに「行儀の悪い人たちの多くは、ナイジェリアの内戦中に起こった破壊と人命の損失に気付くには若すぎる。内戦を経験した私たちは、私たちの言葉で彼らを扱うだろう」と投稿しました。



この投稿について、多くのナイジェリア人が「特定の地域の人々に対する脅迫」に当たるとしてTwitterに削除を要求。その後、2021年6月2日(水)にTwitterは問題の投稿を「暴力行為に関するポリシー違反」として削除しました。しかし、これに対してナイジェリアの情報文化相であるライ・モハメド氏は、「ナイジェリアにおけるTwitterの使命は疑わしい」と、ナイジェリア国内でのTwitterの運営に疑問を呈していました。



そして、日本時間の2021年6月5日(土)には、ナイジェリアの情報文化省が「ナイジェリア政府は、マイクロブログおよびソーシャルネットワーキングサービスであるTwitterの、国内における運営を無期限で停止する処分を下しました」という内容を含む声明文を公式Twitterアカウントに投稿しました。





さらに、ナイジェリア司法長官の広報担当官はCNNに対して「個人・組織を問わず、Twitterを離礁した違反者は起訴されるでしょう」「違反者を逮捕する方法を見つけることは、検察の義務です」と述べ、Twitterの利用者を起訴する方針を示しました。



以下の画像は、インターネットの遮断状況を監視する組織であるNetBlocksが報告した「2021年6月5日時点のナイジェリアにおけるTwitterとの通信遮断状況」を示しています。画像を確認すると、MTN・Glo・Airtel・9mobileといったナイジェリアの主要インターネットサービスプロバイダ(ISP)で、Twitterへのアクセスが遮断されていることが分かります。





ナイジェリア弁護士会の会長を務めるオルモデ・アカパタ氏は、自身のTwitterアカウントに「ナイジェリア弁護士会は、Twitterの業務を停止するというナイジェリア政府の異常な決定に大きな懸念を持って注目しています」と投稿。さらに、Twitterの業務を停止する決定が取り消されない場合、国民の権利と民主主義を守るために法的措置を取ると発言し、ナイジェリア政府の決定を批判しています。





ナイジェリアによる運営停止措置を受けて、Twitterは日本時間2021年6月5日(土)に声明を発表し、「私たちは、ナイジェリアでのTwitterのブロックを深く懸念しています。自由で開かれたインターネットへのアクセスは、現代社会において不可欠な権利です」「私たちは、Twitterを利用して世界と交流しているナイジェリアの人々のために、アクセスの回復に取り組みます」と述べています。





また、ナイジェリアのEU大使館は、カナダ・アイルランド・イギリス・アメリカと共同でナイジェリア政府のTwitterに対する措置を批判する声明を発表しており、ナイジェリア政府には国内外から批判が殺到している状況です。





なお、2019年の(PDFリンク)調査では、ナイジェリアにおけるTwitterの利用者数は、人口の20%に当たる3960万人にのぼることが報告されています。また、国内のISPによるTwitterへのアクセス遮断が行われている状況でも、VPN経由でTwitterに接続しているユーザーも多くいるようです。