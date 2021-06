2021年06月07日 12時30分 ネットサービス

天安門事件の「戦車男」写真がBing検索に出なくなったのは「人的ミス」とMicrosoftが説明



Microsoftの検索エンジン「Bing」で、「天安門事件」の象徴的な写真として知られる「戦車男(Tank Man)」が出てこなくなっていた一件について、Microsoftがヒューマンエラーによるものであると説明を行いました。この不具合はすでに解消されています。



1989年6月4日の「天安門事件」が発生してから32年となる2021年6月4日、Bingで「Tank Man」と検索しても「戦車男」の写真が表示されない問題が発生しました。画像の非表示は、少なくともアメリカ、イギリス、ドイツ、シンガポールなどで確認されています。





この件について報道各社がMicrosoftに問い合わせを行ったところ、Microsoftは「偶発的なヒューマンエラー」だと説明。「解決に向けて積極的に取り組んでいます」と述べ、実際に不具合は6月5日には解消されました。



話題となった画像は、人民解放軍の戦車の前に男性が立ちはだかる姿を撮影した写真で、「天安門事件」を象徴する写真として世界に知られています。写真はAP通信のジェフ・ワイドナー氏が撮影したものがよく知られていますが、他にも複数のカメラマンが撮影しているほか、CNNなどは映像も撮影しています。



アメリカの公共放送・PBSの公開したドキュメンタリー内では、戦車の車列を撮影していたカメラマンが、その前に立ちはだかる男性に気づいてズームインするという流れが確認できます。この映像では、男性は最初からその場に立っていたわけではなく、戦車が前進してくるのを把握して道路左側から歩いてきたことがわかります。



世界中のすべての人々の人権を守るため活動しているヒューマン・ライツ・ウォッチのケネス・ロス氏は、自身が検索してこのエラーに出会ったことについて「とても不注意によるエラーとは思えない」とツイートし、この出来事を「とんでもないことだ」と表現しています。