Appleの年次会議「WWDC 2021」での発表が期待される新端末や新機能などまとめ

2021年6月8日2時からAppleの年次開発者向け会議「WWDC 2021」の基調講演が配信されます。WWDCでは毎年iOSやmacOSといったAppleが開発するOSの最新バージョンが発表されるのですが、WWDC 2021では他にもいくつかの新製品などの発表が期待されているため、それらをまとめてみました。



Apple WWDC 2021: iOS 15, new MacBook Pros, and what else to expect - The Verge

https://www.theverge.com/22457534/apple-wwdc-2021-rumors-ios-15-new-macbook-pro-what-to-expect



What to expect at WWDC 2021: iOS 15, watchOS 8, and more - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/06/06/wwdc-2021-what-to-expect/



◆iOS 15

iOSの次期メジャーバージョンである「iOS 15」では、通知機能の強化やフードトラッキング機能の追加が予測されています。新しい通知機能では運転・仕事・睡眠など、ユーザーが行っているアクティビティに応じた通知方法をカスタマイズ可能になるとのこと。



iOS 15では通知機能の強化やフードトラッキング機能の追加などが予測されている - GIGAZINE





また、AppleはFacebookやWhatsAppといったアプリに対抗するために、iMessageをよりソーシャルネットワークに近いものへと変貌させようと開発に取り組んでいるとのこと。ただし、この「新しいiMessage」は開発の初期段階にあるため、WWDC 2021の中で発表される可能性は低い模様。



他にも、Appleは「ユーザーに関するデータを密かに収集しているアプリ」を表示する機能を追加することで、プライバシー面の強化を目論んでいるようです。





Appleは2020年5月にiPhone・iPad・Apple Watch向けの新しいアクセシビリティ機能を発表しており、これらの機能は「2021年後半」にリリースされると発表されています。そのため、これらの新機能はWWDC 2021の中で発表される可能性が十分です。



AppleがApple Watchのディスプレイに触れることなく操作可能になる「AssistiveTouch」機能など強力なアクセシビリティ機能を発表 - GIGAZINE





なお、iOS 15では第1世代iPhone SE/6s/6s Plusがサポートから外れるとも報じられています。



次期「iOS 15」でiPhone SE/6s/6s Plusがサポートから外れるとの報道 - GIGAZINE





◆iPadOS 15

iPadOS 15ではホーム画面に関するアップデートが期待されており、ウィジェットを好きな場所に配置できるようになる可能性があります。AppleがM1搭載iPad Proをリリースしたばかりであるため、「M1チップを活用するような新しいアップデートが期待できる」と一部メディアが報じました。



◆Mindアプリ

アプリ開発者のKhaos Tian氏がApp Storeのプロファイルを分析したところ、「com.Apple.Mind」という未リリースのアプリを参照する識別子を発見しています。このアプリはwatchOSおよびiOS端末で利用できるようになる可能性が挙げられており、Appleが過去にメンタルヘルスを含む健康状態を管理するためのアプリを開発しているとウワサされていたことから、「Mind(心)」に関するアプリ、つまりはメンタルヘルスアプリではないかと予想されています。





◆macOS

macOSのアップデートは「これまでよりもマイナーなものになる可能性がある」とBloombergは報じています。macOSは2020年にリリースされたmacOS Big Surで大幅なオーバーホールが行われているため、「マイナーなアップデートでも驚くことではない」とThe Vergeは記しています。



◆homeOS

「homeOS」と呼ばれる新しいOSの導入も期待されており、Appleの求人情報の中にも「homeOS」の名が記載されていたことが確認されています。homeOSがどのような端末に対応するのかは不明ですが、HomePod miniなどのApple製品に搭載されるものと予想されています。



◆MacBook Pro

AppleはWWDCの中で常に新しい製品を発表するわけではありませんが、2021年には新しいMacBook Proが登場する可能性があります。Bloombergは2021年5月に「新型MacBook Proが2021年夏に登場する可能性がある」と報じており、もしもこのタイミングで登場するならば、WWDC 2021の中で新型MacBook Proが発表される可能性は十分にあります。



Bloombergの報道によると、この新型MacBook ProはM1チップのパフォーマンスを大幅に上回る新しいチップを搭載するとのこと。この新しいチップは8つの高性能コアと2つの高効率コアが搭載されており、GPUは16コアあるいは32コアと選択可能。M1チップは4つの高性能コアと4つの高効率コアで、GPUは7コアあるいは8コアで構成されているため、M1チップよりもハイパフォーマンスなチップになると予想されます。



また、2021年1月の報道では新型MacBook Proが14インチあるいは16インチのディスプレイを採用し、「より明るく、より高いコントラストのディスプレイ」になると予想されていました。



他にも、Apple関連の確度の高いリーク情報を扱ってきたアナリストのミンチー・クオ氏が、2021年1月にMacBookがiPhone 12のようなエッジが平らな新しいデザインを採用する可能性があると予測しています。



さらに、新型MacBook ProがMagSafe充電器やHDMIポート、SDカードスロットなどが復活する可能性も報じられています。



◆その他Mac

Appleは改良されたMacBook Air、新しいローエンドのMacBook Pro、全く新しいMac Pro、ハイエンドなMac mini、大型iMacなどを開発中であるとウワサされています。「改良されたMacBook Air」は早ければ2021年の終わりにもリリースされる可能性があるとのこと。そのため、これらの中から新しいMacがWWDC 2021の中で発表される可能性も十分に考えられます。



◆AppleのAR/VRヘッドセット

AppleがARヘッドセットを開発していることは長らくウワサされており、早ければ2022年にも10万円超のAR・VRヘルメットが発売されると報じられています。



Appleが2022年に10万円超のAR・VRヘルメット、2025年にARメガネ、2030年にARコンタクトをリリースするとの予測 - GIGAZINE





Appleが2021年3月にWWDCの開催を発表した際に公開したイメージ画像が以下で、メガネの中にアイコンが映り込むようなものであったため、The Vergeは「Appleのアーティストがデザインの腕を磨いただけかもしれませんが、何かを推測しなければいけない場合はウワサのMRヘッドセットを想起せざるを得ません」と指摘。ただし、あくまでも「何かを推測しなければいけない場合」の予想であり、2021年のWWDCでMRヘッドセットが発表される可能性は「ほとんどないだろう」とThe Vergeは述べています。





なお、2020年に開催されたWWDCでは、AppleがMac向けの独自開発プロセッサ「Apple Silicon」を発表しました。この他、「iOS 14」「iPadOS 14」「watchOS 7」「macOS Big Sur」といったAppleの開発するOSの最新バージョンも発表されています。



iOS14・iPadOS14・watchOS7・macOS Big Sur・Apple Siliconなどが発表された「WWDC 2020」まとめ - GIGAZINE