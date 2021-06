2021年06月02日 10時04分 ゲーム

380万円超でたった1ピースのチキンナゲットがネットオークションで入札中、一体何なのか?



たった1ピースのマクドナルドのチキンナゲットが、インターネットオークションサイトのeBay上で3万5000ドル(約380万円)以上で入札されています。



An Among Us McDonald’s chicken nugget is selling for over $34K on eBay - Polygon

https://www.polygon.com/22463747/among-us-mcdonalds-chicken-nugget-ebay-auction-innersloth



eBay上で出品されているチキンナゲットは、マクドナルドと韓国のアイドルグループ「BTS」のコラボレーションメニューについていたチキンナゲットの中の1ピース。高額の秘密は「BTSとのコラボレーション」ではなく、ナゲットの形が宇宙人狼ゲーム「Among Us」に登場する「クルー」によく似ているから。





このAmong USのクルー型ナゲットはこれまで123回入札されており、記事作成時点での最高入札額は3万5044ドル(約380万円)です。



McDonald’s Among Us shaped Nugget from BTS Meal | eBay

https://www.ebay.com/itm/304012821839





さらに、Among Usの公式Twitterアカウントもこのオークションに注目しており、「3万4443.43ドルでAmong Usのチキンナゲットが売られているけどどう感じていいかわからない???だけど??私はそれがほしい」とツイートしています。





なお、クルー型チキンナゲットのオークション終了日時は、現地時間の2021年6月4日(金)16時6分です。