モノポリーの最速クリア時間は理論上は「21秒」

20世紀初頭に生まれた、不動産をテーマにしたボードゲーム「 モノポリー 」は現代でもなお世界中にプレイヤーがいる人気ゲームです。モノポリーは基本的にプレイヤー間の交渉を行いながらゲームが進められ、「他のプレイヤーがすべて破産し、最後に生き残ったプレイヤーが勝利」というのがモノポリーの勝利条件となるため、プレイ時間はかなり長くなってしまうもの。しかし、モノポリープレイヤーを自称する DJM 氏は「モノポリーは理論的に最短21秒で決着をつけることができる」と述べています。 The Shortest Possible Game of Monopoly: 21 Seconds – scatterplot https://scatter.wordpress.com/2010/05/30/the-shortest-possible-game-of-monopoly-21-seconds/ 前提として、この最速ゲームの参加プレイヤーは2人となります。初期の所持資金は1500ドルで、サイコロを2つ投げ、出た目の合計だけ進みます。ただし、2つのサイコロで同じ目がが出た場合(ゾロ目)は、もう一度サイコロを投げます。 ◆プレイヤー1、1ターン目 ・1投目:6と6 「電力会社」のマスに到着。ゾロ目が出たのでサイコロをもう一回投げる。 ・2投目:6と6 「イリノイ通り」に到着。アクションはしない。ゾロ目が出たのでサイコロをもう一回投げる。 ・3投目:4と5 「共同基金」のマスに到着。「銀行があなたにとって好都合な間違いを起こす、200ドルをもらう」というカードを引き、200ドルをゲット。所持金は1700ドルに。 ◆プレイヤー2、1ターン目 ・1投目:2と2 「所得税」のマスに到着。130ドル支払い、所持金は1370ドルに。ゾロ目が出たのでサイコロをもう一回投げる。 ・2投目:5と6 「ペンシルバニア鉄道」に到着。行動はしない。

