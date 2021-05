2021年05月25日 23時00分 ウェブアプリ

「自分は平均よりも賢いと思う」「平均よりも恵まれていると思う」などの他人の本音をゲーム感覚でうかがい知れる「Than Average」



身長・体重・年収など数値化できるものは比較することができますが、美しさなどは主観によって異なります。「Than Average」は、自分の美しさや賢さなどの数値化できない要素について、「平均と比べてどう思うか」を回答するゲームで、他人が自分自身をどう思っているかをうかがい知ることができます。



Than Average

https://thanaverage.xyz/



中央の「Compare yourself to them(他人と自分を比べてみる)」をクリックして開始します。





最初の質問は「Are you smarter than average?(自分は平均よりも賢いと思いますか?)」でした。このように、Than Averageは「自分の○○は平均よりも優れていますか?」という質問にYES/NO形式で回答する遊び。今回は「Yes, I'm smarter(もちろん、賢いですよ)」を選択。





すると結果が表示され、この質問には1万1083人が回答し、79%がYESと答えていることがわかりました。かなり多くの人が「自分は賢い」と思っていることがわかります。引き続きプレイする場合は、「Answer another question」をクリック。





続いての質問は「Are your feet better looking than average?(自分の足は平均よりもキレイですか?)」。今回は「No, they're worse(いいえ、私の足は美しくありません)」を選択。





結果はこんな感じで、54%がNoと回答。自分の足に関する見解にはほとんど偏りがないようでした。





質問は他にも「Do you have better dental hygiene than average?(平均よりも歯はキレイですか?)」というものや……





「Are you more optimistic than average?(平均よりも楽観的ですか?)」





「Are you more privileged than average?(平均よりも恵まれていますか?)」など多岐にわたります。





各質問はランダムで表示されますが、右上の「See Results」から結果の一覧も閲覧可能。





さまざまなトピックに関して、「みんなの本音」をうかがい知ることができます。