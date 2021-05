Apple Musicがより高音質なHi-Fiをサポートする可能性

・関連記事

Apple Musicのウェブブラウザ版が正式リリース、ブラウザからも音楽聴き放題に - GIGAZINE



7000万曲以上を聴けるApple MusicがGoogle NestシリーズなどGoogleアシスタント対応デバイスで利用可能に - GIGAZINE



Apple Musicをウェブブラウザから利用できるパブリックベータ版が公開中、実際に使ってみるとこんな感じ - GIGAZINE



Apple Musicのコードから「Apple One」という謎のサブスクリプションの存在が明らかに - GIGAZINE



2021年05月03日 07時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.