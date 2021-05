おうちで爆速＆手間なしで台湾料理「ルーローファン」を食べられる「ルーローファンふりかけ」試食レビュー

・関連記事

ついに出た「カップヌードルふりかけ」を速攻試食レビュー - GIGAZINE



「卵のいらない卵かけご飯の素」は味の再現度が高すぎて逆にディストピア感が増幅しました - GIGAZINE



ペヤングの味わいをご飯にかけるだけで味わえる「ペヤングソースやきそば味ふりかけ」を食べてみた - GIGAZINE



みそをふりかけ&粉末状にしてあらゆる食べ物に使える「ミソフル」で卵かけご飯・アイス・野菜炒め・パスタなど作ってみました - GIGAZINE



たれ&大粒具材をふりかける新感覚のふりかけ「たれサクふりかけ<えび天味>」など全3種類を食べてみた - GIGAZINE

2021年05月02日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.