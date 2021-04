有名なダニング・クルーガー効果は「無能な人ほど自分を有能だと考える」という法則ではない

・関連記事

「無能な人だけが自分を過大評価する」は間違い、本当は平均的な人でも自分を過大評価する - GIGAZINE



「愚かな人は自分を高く評価する」法則発見者が語る「自信満々のバカを脱却する方法」 - GIGAZINE



意思決定時に強く信じれば信じるほど真逆の結果を招いてしまう「バイアス」とは? - GIGAZINE

2021年04月19日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.