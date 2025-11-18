2025年11月18日 12時00分 サイエンス

AIを使う人は自分のパフォーマンスを過大評価する傾向があるとの研究結果、AIリテラシーが高い人ほど過信しがち



現代では誰もが簡単にチャットAIや検索エンジンのAIツールを利用し、さまざまな疑問の答えを得られるようになりましたが、AIの回答が間違っていることも多い点に注意が必要です。しかし、中にはAIの回答をうのみにしてしまい、SNSなどで専門家を相手にとんちんかんなことを言ってしまう人もいます。新たな研究では、AIを使う人は自分自身のパフォーマンスを過大評価しがちであり、特にAIリテラシーが高い人ほどその傾向が顕著だということが示されました。



AI makes you smarter but none the wiser: The disconnect between performance and metacognition - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563225002262





AI use makes us overestimate our cognitive performance | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1103616



The more that people use AI, the more likely they are to overestimate their own abilities | Live Science

https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/the-more-that-people-use-ai-the-more-likely-they-are-to-overestimate-their-own-abilities



自分自身の能力を正確に評価することは重要ですが、人間は一般的に自分を「平均より上」だと評価しがちです。特定の分野において高い能力を持つ人ほど自分を過小評価し、能力が低い人ほど自分を過大評価するダニング＝クルーガー効果もよく知られています。



AIツールの使用が一般的になってきた現代では、AIを使った際のパフォーマンスを適切に評価することが、人間とAIのやり取りを最適化する上で重要です。そこでフィンランドのアールト大学の研究チームは、約500人の被験者を対象に、アメリカのロースクール入学試験(LSAT)の論理的推論課題を解かせる実験を行いました。



被験者の半数はOpenAIのチャットAIである「ChatGPT」を使用し、残りの半数はAIを使わずに問題を解きました。その後、両グループはAIリテラシーおよび自分のパフォーマンスについて質問されました。この際、パフォーマンスを正確に評価できていた場合には追加報酬が約束されており、被験者には自分のパフォーマンスを正確に評価するインセンティブがあったとのこと。



論文の共著者であるアールト大学のロビン・ウェルシュ助教は、「こうしたタスクには多大な認知的努力が必要です。人々がAIを日常的に使うようになった今、このような課題をAIに解決させるのはよくあることです。なぜなら、非常に難しいからです」と述べています。







