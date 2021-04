世界初・プラスチックを従来比で98％排除した「紙カミソリ」の切れ味を確かめてみました

・関連記事

一体なぜ鋭くて硬いはずのカミソリの刃がヒゲを剃っただけで鈍ってしまうのか? - GIGAZINE



プロ並みのひげ剃りを自宅で再現&市販替刃で安価に使える「Beluga Razors」 - GIGAZINE



オノでヒゲそりをするロシアの男性、ワイルドすぎる手際は祖父ゆずり - GIGAZINE

2021年04月17日 09時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.