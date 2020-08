注ぎ口と茶こしが一体化して茶葉からお茶を淹れても手入れが簡単な「HARIO フタなしティーポット・クリア」を使ってみた

・関連記事

コーヒー2杯分の豆を挽けるミル「コーヒーミル・セラミックスリム MSS-1B」を使ってみた - GIGAZINE



耐熱ガラスの電気ケトル「ハリオ パワーケトル」を買いました - GIGAZINE



うまいコーヒーをたらふく飲みたい、という願いを手軽かつオシャレにかなえるハリオグラス製「ドリップデカンタ」レビュー - GIGAZINE



家庭で水出しコーヒーが飲める「ウォータードリッパー・クリア」フォトレビュー - GIGAZINE



時間はかかるがポテンシャルは高い、「ウォータードリッパー・クリア」を試飲 - GIGAZINE



必要な量のお湯がすぐに沸かせる耐熱ガラス製の電気ケトル「パワーケトル2」レビュー - GIGAZINE



400万個売れたガラス製きゅうすの最新作「茶丸-CHAMARU-」レビュー - GIGAZINE



フィルター交換なしで手軽にドリップコーヒーを作れる「カフェオールドリッパー」レビュー - GIGAZINE

2020年08月02日 15時00分00秒 in レビュー, 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.