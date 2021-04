ついにスマートフォンの平均ストレージ容量が100GBを突破

Report: The average smartphone storage crossed 100GB in 2020 https://www.androidauthority.com/average-smartphone-storage-1213428/ スマートフォンの購入を検討している消費者にとってストレージは重要な問題であり、メーカーも積極的にストレージを増大するための投資を行っています。その結果、スマートフォンにおける平均ストレージ容量は着実に成長してきました。 Counterpoint Researchの調査によると、2020年第4四半期にはスマートフォンに搭載されている平均ストレージ容量が初めて100GBを突破したとのこと。以下のグラフではオレンジ色がiOS搭載スマートフォンの平均ストレージ容量、緑色がAndroid搭載スマートフォンの平均ストレージ容量を示しており、2020年第4四半期にはiOS搭載スマートフォンが平均140.9GB、Android搭載スマートフォンが平均95.7GBとなっています。それぞれを合算すると、スマートフォンの平均ストレージ容量は100GBを超えているそうです。

2021年04月06日 07時00分00秒 in モバイル, Posted by log1h_ik

