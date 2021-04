コーン本来の甘さとクリームチーズのまろやかな旨味が調和するモス「クリームチーズベジ～北海道産コーンのソース～」を食べてみた

・関連記事

たっぷり野菜のタルタルソースがエビとチキンを包むサブウェイの「タルタルシュリンプ」「タルタルチキン」を食べてみた - GIGAZINE



全米No.1という極太ソーセージをドカッと挟んだバーガーキング「クラシックホットドッグ」「チリビーンズホットドッグ」を食べてみた - GIGAZINE



とろとろチーズのせアボカドがエビカツからこぼれ落ちる「エビアボカド ~たっぷりマスカルポーネチーズ~」試食レビュー - GIGAZINE



2021年04月02日 12時08分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.