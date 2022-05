モスバーガーの定番「海老カツバーガー」がリニューアル＆エビチリ風にアレンジされた「海老チリ風バーガー」も登場したのでまとめて食べてみた

・関連記事

絶景「大歩危峡」を眺めつつ肉味濃厚な「イノシカバーガー」を食べてきた - GIGAZINE



エビのうまみがアボカドやチリソースと共にこれでもかと楽しめるロッテリア「夏シュリンプサンド」「よくばりエビづくしバーガー」などを食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛「コメ醤(ジャン)」がガツンと食欲を目覚めさせるコメダ珈琲店「コメ醤チキンカツパン」を食べてみた - GIGAZINE



直火焼きビーフパティにベーコンてんこ盛りで肉感マシマシなバーガーキング「ベーコンブースター」とパティ3枚重ねの「チーズ&チーズ」を食べてみた - GIGAZINE



新生姜のほどよい酸味とシャキシャキ食感がチキン南蛮と相性抜群な「岩下の新生姜を使った ジンジャーチキン南蛮バーガー」を食べてみた - GIGAZINE



2022年05月18日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.