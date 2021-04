GoogleがAndroidアプリの「デバイス上の他のアプリ情報を確認する機能」を制限

GoogleがAndroidデバイス向けのアプリを配信するGoogle Playのポリシーを更新し、「デバイスにインストールされている他のAndroidアプリ情報を確認する機能」に制限を加えることが明らかとなりました。ポリシーに違反したアプリはGoogle Playから削除されたり、開発者アカウントが停止されたりする可能性もあるとのことです。 プレビュー: パッケージ(アプリ)の広範な公開設定(QUERY_ALL_PACKAGES)権限の使用 - Play Console ヘルプ https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10158779 Google to limit Android apps from seeing what's installed - 9to5Google https://9to5google.com/2021/03/31/installed-android-apps-limit/

2021年04月02日 12時38分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1h_ik

