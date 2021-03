2021年03月31日 10時37分 ネットサービス

無料画像サイト「Unsplash」がGetty Imagesに買収される



無料で高画質な写真をダウンロード可能で、商用・非商用問わず帰属表示なしで使用できる「Unsplash」が2021年3月30日に、有料ストックフォトサイトのGetty Imagesに買収されたことを発表しました。Unsplashは、買収後もGetty Imagesとは独立して運営され、サービスも無料のまま継続されるとしています。



Unsplashの創設者兼CEOであるマイケル・チョ氏は、3月30日に「本日、UnsplashがGetty Imagesに買収されたとお伝えできることを嬉しく思います。私がこの買収にワクワクしているのは、お別れではなく加速を意味しているからです」と公式ブログで発表しました。買収により、UnsplashはGetty Imagesの一部門になるものの、Getty Imagesとは独立したブランドとして運営が継続され、無料でのサービスやライセンス形態といった方向性も維持されるとのこと。チョ氏は買収の理由について、「世界で最も便利なビジュアルアセットライブラリーを作るという計画を加速させるべく、Getty Imagesのリソースを利用するため」と説明しています。





Unsplashは、10枚の画像を掲載したTumblrブログとして2013年にスタートしたストックフォトサイトです。世界中の写真家が撮影した200万以上の高品質な画像を、無料でダウンロードして使用できるUnsplashは、月間ダウンロード回数が1億回を突破し、収益化プロジェクト「Unsplash for Brands」の規模も3倍になるなど、8年の間に急激な成長を遂げました。



チョ氏によると、Unsplashの運営チームがGetty Imagesと最初に接触したのは2016年とのこと。Unsplash側は当初、有料のストックフォトサイトであるGetty Imagesと運営方針を共有できるか懸念していましたが、長年の協議によりGetty Images側からUnsplashを尊重する姿勢が示されたことで、合意に至りました。



Unsplashの買収について、Getty ImagesのCEOであるクレイグ・ピーターズ氏は「Getty ImagesファミリーにUnsplashを迎えることができて、これ以上ないほどうれしく思います。Unsplashのチームは我々と価値観を共有し、グローバルな創造性とコミュニケーションを実現するというビジョンを共にしています。Unsplashのチームとコミュニティが築き上げたものに感銘を受けながら、彼らの継続的な発展を支援することを楽しみにしています」とコメントしました。



また、チョ氏は「Unsplashとコミュニティが作り上げてきたものを誇りに思っていますが、これはまだ序の口に過ぎません。今回のパートナーシップは、Unsplashにとって重要な一里塚ですが、『Photos for Everyone』という私たちの使命に変わりはありません。Getty Imagesと提携し、共にこの業界を前進させることができるのを大変うれしく思います」と述べました。



Unsplashが用意したFAQによると、Unsplashのサービスは今後も無料でライセンスにも変更はないとのこと。また、Unsplashのアカウントも維持され、Unsplashに投稿された画像がUnsplashまたはGetty Imagesの所有物になることもないと、Unsplashは説明しています。