2021年03月31日 10時01分 モバイル

GoogleがAppleの最大20倍ものデータを収集していることが明らかになりました。



Googleが開発するモバイル向けOSのAndroidは、AppleのiOSよりも20倍も多くデータを収集していることが研究者の調査により明らかになっています。



トリニティ・カレッジのコンピューターサイエンティストであるDoug Leith氏らが行った最新の調査で、GoogleがAndroidユーザーから収集するデータとAppleがiOSユーザーから収集するデータを比較したところ、GoogleがAppleの最大20倍ものデータを収集していることが明らかになりました。



Leith氏ら研究チームは、iOSおよびAndroidが開発元に直接送信するテレメトリーデータの量を分析。OSにあらかじめインストールされているアプリを介し、AppleやGoogleがユーザーからどのようなデータを収集しているのかだけでなく、端末がアイドル状態にある時にどのような挙動をしているかについても調査しています。加えて、設定で「企業と情報を共有しない」というオプションを選択した場合に、端末からどのようなデータが送信されるのかについても研究チームは調査しました。





調査の結果、iOSとAndroidの両方で端末がアイドル状態にある際や、プライバシー設定でデータの共有を停止するように設定している場合であっても、端末がテレメトリーデータを開発元に送信していたことが明らかになっています。iOSとAndroidは、ユーザーが端末にSIMを挿入し、初期設定を行うと開発元にデータを送信します。また、端末がアイドル状態にあっても、各OSは平均4、5分ごとにバックエンドサーバーに接続してデータを送信しているとのこと。



iOSの場合、Siri・Safari・iCloudといったアプリからデータを自動で収集してAppleに送信します。一方で、AndroidはGoogleアカウントにログインしていない場合であっても、Chrome・YouTube・Googleドキュメント・Safetyhub・Messages by Google・時計・検索といったアプリから収集したデータをGoogleに送信しています。



どちらのOSも端末が起動した直後にデータを送信するのですが、iOSが約42KBのデータを送信するのに対して、Androidは1MBのデータを送信しているそうです。また、端末がアイドル状態にある場合、Androidは12時間ごとに約1MBのデータをGoogleに送信し、iOSは12時間ごとに約52KBのデータをAppleに送信します。アメリカだけでも、Androidは12時間ごとに約1.3TBのデータを収集するという計算になります。なお、同期間にiOSがアメリカで収集するデータの総量は約5.8GB。





なお、Ars TechnicaがGoogleおよびAppleに今回の調査についてコメントを求めたところ、Googleの広報担当者は「iOSとAndroidの両方が開発元とデータを送受信することは不可欠であると考えています。ソフトウェアを最新の状態に保ち、すべてが期待通りに機能していることを確認できるようにする必要があります」と返答。一方で、Appleはコメントの要求に応じていません。