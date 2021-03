無料でルーブル美術館が全所蔵作品をオンライン公開へ

選択中の画像のみ、あるいは登録されている全ての画像を選択できるようになっており、「I accept the Terms and conditions(規約に同意する)」にチェックを入れ「CONFIRM」をクリックするとダウンロードできます。

・関連記事

無料・著作権フリーで70万点以上の高解像度の絵画や芸術作品をアムステルダム国立美術館が公開中 - GIGAZINE



無料で10万点以上のパリの美術作品がダウンロード可能に、商用利用・修正・再頒布もOK - GIGAZINE



無料で世界中の美術館を楽しみ尽くせる「バーチャルミュージアム」が公開中 - GIGAZINE



無料&オンラインで収蔵品を鑑賞できる超著名な海外美術館・博物館まとめ - GIGAZINE



「北斎のマグカップ」「モナリザのパーカー」「ゴッホのスノボ」など美術館でグッズを売るための工夫とは? - GIGAZINE



無料で美麗な絵画やカオスなポスターなどがダウンロードし放題、編集や商用利用も可能な「Artvee」が登場 - GIGAZINE



無料&自由に利用可能なCC0で37万点超のアート作品をメトロポリタン美術館が公開 - GIGAZINE



「名画を自宅にあるもので再現する」コンテストが爆誕、よくわからない画像が満載 - GIGAZINE

2021年03月29日 12時04分00秒 in レビュー, アート, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.