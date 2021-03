Windows 95の新たな知られざるイースター・エッグを25年越しに発見

イースター・エッグの出し方はこんな感じ。Windowsのスタートボタンを押し、「Program(プログラム)」から「Internet Mail」をクリックし、Microsoft Internet Mail and Newsを起動します。Microsoft Internet Mail and Newsは Outlook Express の前身で、Internet Explorerに付属したメーラーです。

MicrosoftがWindows 3.1の後継OSとして1995年に発売した「 Windows 95 」は、ユーザーインターフェースが刷新されたほか、インターネットにも標準対応しており、PCを一般家庭にも普及させた立役者としても知られています。そんなWindows 95に開発チームがこっそり隠していた イースター・エッグ が、発売から25年の時を超えて新しく発見されました。 Windows 95 Easter egg discovered after being hidden for 25 years https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-95-easter-egg-discovered-after-being-hidden-for-25-years/ 発見したのはWindows専門のハッカーで開発者のAlbacore氏。「イースター・エッグを見つけるのに遅すぎるということはありません。Windows 95・IE 4の 「Internet Mail」 に、これまで見たことのないイースター・エッグらしきものを発見しました」と報告しています。

2021年03月29日 12時30分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

