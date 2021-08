なぜハイパーリンクは青色で表示されるのか？

テキストにウェブサイトのURLなどが結び付き、クリックするとリンク先のページに遷移する「 ハイパーリンク 」は、ほとんどの場合青色で表示されています。この理由について、Firefox開発のMozillaでウェブデザイナーとして働くエリーゼ・ブランチャード氏が、歴史を振り返りながら解説しています。 Why are hyperlinks blue? https://blog.mozilla.org/en/internet-culture/deep-dives/why-are-hyperlinks-blue/ ブランチャード氏によると、ハイパーリンクが青色で表示された最初の痕跡は1993年にさかのぼるとのこと。同年リリースされることになるウェブブラウザ「 Mosaic 」のバージョン0.13のアップデートログに「デフォルトのアンカー表現を変更しました。未訪問のウェブサイトであれば青い実線の下線、訪問済みのウェブサイトであれば濃い紫色で 一点鎖線 の下線です。」という 記述 があり、ブランチャード氏はこれが初めての青色で表示されたハイパーリンクの痕跡であると指摘。それ以前のPCで表示される文字は白地に黒、黒地に緑などさまざまでしたが、ハイパーリンクに特殊な色が着けられることはほとんどありませんでした。「なぜ突然青色になったのか」という明確な理由はブランチャード氏にも分からないそうですが、ブランチャード氏は調査の結果、以下のように推測を行っています。 ブランチャード氏によると、ハイパーリンクの祖先はおそらく1983年に登場した HyperTIES であるとのこと。 IBM のPC上で用いられたこのシステムは「テキストにテキストを埋め込む」というものですが、画面の背景が黒色だっため、文字色はシアンとなっていました。

2021年08月30日 09時07分00秒 in ソフトウェア, デザイン, Posted by log1p_kr

