「安楽死」がスペインで合法に

長期にわたって病気で苦しむ人などのために、医師が「安楽死」や「自殺幇助(ほうじょ)」を行うことを許可する法案が、スペインで可決されました。 Spain legalises euthanasia and assisted suicide | The Independent https://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-euthanasia-assisted-suicide-b1819165.html

2021年03月19日 10時03分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

