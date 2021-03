「スマホのディスプレイ代わりになる布」が開発される、100回洗濯＆乾燥しても利用可能

スマートフォンやPCのディスプレイのように使える繊維と布を中国・復旦大学の研究チームが開発しました。この布を使った衣服は袖口にメッセージのやりとりを表示したり、腕にマップを表示したりすることが可能です。 Large-area display textiles integrated with functional systems | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-021-03295-8 Wearable electronic textiles for the smart dresser https://www.fudan.edu.cn/en/2021/0311/c344a108129/page.htm Fudan University team develops smart textile - SHINE News https://www.shine.cn/news/metro/2103115812/ 復旦大学の研究チームは伝導性を持つ透明な繊維と、発光性を持つ繊維を開発。この2つの繊維を合わせることで、スマートフォンのディスプレイのように使える電子発光性の生地が完成しました。

