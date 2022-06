2022年06月06日 21時00分 サイエンス

体の動きを電気に変える布「ファブリック」が開発される



シンガポールの南洋理工大学の研究チームが、体の動きから発生するエネルギーを電気に変える生地「ファブリック」を開発したと発表しました。ファブリックはゴムのような伸縮性と防水性、通気性があり、たたいたりこすれたりすると電気を発生する素材で、ウェアラブルデバイスの開発への応用が期待されます。



ファブリックがどんな生地なのかは、以下のムービーをみるとわかります。



New ‘fabric’ by NTU Singapore scientists turns body movement into electricity - YouTube





ファブリックを開発した南洋理工大学の研究チーム





ファブリックはナノファイバーの布で、太陽電池などに用いられる「非鉛ペロブスカイト」と、折り曲げたり伸ばしたりすると電荷が発生する「ポリフッ化ビニリデン-コ-ヘキサフルオロプロピレン(PVDF-HPF)」の2つが主成分です。さらに銀と水添スチレン系熱可塑性エラストマー(SEBS)を使って、生地の伸縮性と防水性を維持しながら電極をプリントしています。





ファブリックにオシロスコープを接続し、ファブリックを手のひらでたたいて衝撃を与えると、確かに起電しているのがわかります。研究チームによると、1平方メートルあたり2.34ワットの発電が確認できたとのこと。





LED100個を搭載した基板に接続したファビリックをたたくと……





たたく度にLEDが点滅します。





ファブリックは伸縮性に優れ……





耐水性もあるので、そのまま洗濯もできてしまうとのこと。





ファブリックは非常に軟らかいので、服に組み込んだり、体に取り付けたりすることができます。





例えばトレーニング用ウェアに組み込めば、ウェアラブルデバイスの電源として利用したり……





スマートフォンのバッテリー充電に使えたりといった応用が期待されます。





研究チームをリードする南洋理工大学のLee Pooi See教授は「バッテリー容量が向上し、電力需要が減少しているにもかかわらず、ウェアラブルデバイスの電源には依然として頻繁なバッテリー交換が必要です。ファブリックは人間からの振動エネルギーを利用して、バッテリーの持ちを延ばすことができ,さらには自己動力システムを構築できることを示しました。これは、非鉛ペロブスカイトをベースとしたハイブリッド型エネルギーデバイスとしては初めてのもので、安定性・伸縮性・通気性・防水性を備え、同時に優れた電気出力性能を発揮します」とコメントしました。