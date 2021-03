【訃報】チャレンジャー号爆発事故でNASAの隠ぺいを告発した技術者のアラン・マクドナルド氏死去

・関連記事

【訃報】NASAのシンボルをデザインしたブルース・ブラックバーン氏死去 - GIGAZINE



【訃報】「紅の豚」ポルコ・ロッソ役などで知られる俳優・森山周一郎さん死去 - GIGAZINE



【訃報】ダース・ベイダーを演じた俳優のデヴィッド・プラウズ氏が死去 - GIGAZINE



【訃報】通販サイト「Zappos」元CEOのトニー・シェイ氏死去、創業10年弱で売上1000億円を達成 - GIGAZINE



【訃報】初代ジェームズ・ボンド役で知られる俳優ショーン・コネリーさん死去 - GIGAZINE

2021年03月09日 09時00分00秒 in メモ, 乗り物, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.