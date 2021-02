東芝が18TB HDD「MG09シリーズ」を開発、FC-MAMR採用のニアラインHDD

・関連記事

ヘリウム充填HDDの中身が気になったので実際にバラバラ分解してみたレポート - GIGAZINE



ウエスタンデジタルもエネルギーアシスト磁気記録技術を搭載したHDDを一般販売へ - GIGAZINE



16TBの大容量HDDを実現する「HAMR」の実用性をSeagateが確認、製品化へ - GIGAZINE



2021年02月25日 16時08分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.