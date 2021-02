数カ月間洗う必要のない「セルフクリーニングパンツ」が1600万円以上の資金を集めて生産スタート

・関連記事

私たちが普段着用している下着はどのように進化してきたのか? - GIGAZINE



下半身に下着のみ着用する世界的イベント「ノーパンツデー」写真まとめ - GIGAZINE



男性下着会社が顧客の関心を得るために作った画期的な広告 - GIGAZINE



お尻にくい込まないようにする画期的デザインのスポーツ専用男性用機能下着「ジョグストラップ」 - GIGAZINE



下着姿で買い物をすると服が無料になるセール、真冬にもかかわらず人が殺到 - GIGAZINE



なぜフランスの農家は畑にパンツを埋めるのか? - GIGAZINE



600年前に使われていた最古のブラジャーを発見 - GIGAZINE

2021年02月22日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.