犬が鼻に塗った薬をなめ取ってしまうのを防ぐ「SnoutCover」は3DプリンターでDIYも可能



愛犬・ビリーの鼻に皮膚疾患の症状が出たため薬を塗っていたものの、薬をなめ取ってしまうと悩まされた飼い主のオムリ・ヒレル氏が、なんとかビリーを無事に回復させてあげられるよう、鼻に塗った薬をガードする「SnoutCover」を自作しました。ヒレル氏は、同じような悩みを抱えている人が多いことから、「SnoutCover」を販売しているほか、3Dプリンターがあれば自作できるように設計図の配布も行っています。



https://snoutcover.com/





https://snoutcover.com/billie-story



「SnoutCover」開発のきっかけは、ヒレル氏の愛犬でピットブルのビリーが皮膚疾患を患ったことです。





はじめ、ヒレル氏はビリーの鼻が黒色からピンク色に変化しはじめたのを老化だろうと思っていたそうです。しかし、ビリーが鼻をどこかにぶつけるたびに鳴き声を上げ、皮膚がもろくなって出血するようになったため獣医師に診せたところ、「円板状エリテマトーデス(DLE)」と診断されました。



「エリテマトーデス」は、自分の体の組織や神経を免疫系が攻撃してしまう「自己免疫疾患」の一種です。DLEは、日本で厚生労働省の特定疾患(指定難病)になっている「全身性エリテマトーデス(SLE)」とは異なり、皮膚の症状だけが現れるもので、ビリーの場合、紫外線を受けると症状が指数関数的に悪化したとのこと。



治療は「薬用軟膏を塗ること」「日焼け止めを塗ること」「直射日光を避けること」と内容自体はシンプルですが、問題は、鼻に塗った薬や日焼け止めをビリーがすぐになめ取ってしまうことでした。



ヒレル氏は薬を塗ったあとに布を巻くようにしたものの、ビリーは布を嫌がって自分で外してしまったとのこと。また、直射日光を避けて室内飼いにするとビリーの生活の質が低下。なめ取られたあとすぐに薬を塗る方法は、疲れる上に効果がなかったそうです。



「塗った薬がなめ取られるのを防ぐこと」「鼻を紫外線から守ること」「呼吸や運動、食事に影響を与えず、快適に過ごせること」と必要な条件を挙げていくと、解決策は存在しないことがわかり、ヒレル氏は自作を決断しました。



まずは必要な寸法を割り出すため、速度重視でプラスチック製のプロトタイプを5種類作成。フィードバックをふまえた初の実用モデルは、柔軟性と快適性を求めてTPU製に変更したところ、形状はビリーの鼻にフィットしたものの通気性に難がありました。



そこから「換気穴の改善」「調節可能なストラップをつける」「カバー範囲を最小限にする」「3Dプリントできるよう滑らかにする」と改良を重ね、最後に耐久性も高めて、プロトタイプから数えて13個目でついに決定版として「SnoutCover」が完成したとのこと。



「SnoutCover」のおかげで鼻の薬をなめ取ることがなくなったビリーの症状は月を追うごとに改善され、5カ月後には色が真っ黒に戻って痛みも引いたそうです。





オシャレ用のピンク色のモデルを着用したビリー。





ヒレル氏は、成功譚をMakerWorldやRedditに投稿すると大反響があったことから、同じようなことで苦しんでいる犬と飼い主がいることに気付き、「SnoutCover」をコミュニティと共有することに決めました。



なお、当初は困っている人たちを助けるために3Dモデルを無料で共有するだけでしたが、既製品が欲しいという声が大きかったため、1個40ドル(約6200円)＋送料での販売も行われています。



https://makerworld.com/ja/models/903809-snoutcover-protective-nose-cover-for-dog-s-dle

