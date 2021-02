Oracleが中国で「民衆の弾圧に使われるデータ分析ツールを販売している」との指摘

アメリカに本拠を置くソフトウェア企業・ Oracle は、「Oracle Database」をはじめとするデータベース管理システムでトップシェアを誇る世界第2位のソフトウェア企業です。2020年には TikTokの買収に成功 したとして話題を集めたOracleが、「中国の法執行機関に民衆弾圧に使われるデータ分析ツールを販売している」と、海外のニュースメディア・The Interceptが報じています。 How Oracle Sells Repression in China https://theintercept.com/2021/02/18/oracle-china-police-surveillance/ The Interceptによると、2018年にOracleのカリフォルニア本社で行われた開発者会議において、中国のOracleエンジニアが「 遼寧省 の警察が犯罪分析と予測に使用するOracle製品」についてのプレゼンテーションを行ったとのこと。 プレゼンテーションに使われた スライド資料 では、遼寧省警察が犯罪捜査に使用するOracle製ソフトウェアについて述べられており、警察が膨大なデータセットに基づいて人物やイベントを追跡し、潜在的な容疑者を特定するのに役立ったとされています。また、スライド中の資料に 遼東半島 の地図も使用されていることも確認できます。

2021年02月19日 16時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

