無料＆アカウント作成不要でURLを共有するだけで匿名の音声チャットができる「Jam」を使ってみた

・関連記事

無料でオンラインゲーム感覚で仮想の街に集まってそのままビデオ会議ができる「Gather」レビュー - GIGAZINE



無料で仮想空間内の画像や動画を閲覧しながらビデオチャットできるウェブアプリ「Pluto」を使ってみた - GIGAZINE



無料でブラウザ上からPCやスマホでビデオ会議できる「Pop」レビュー - GIGAZINE



リアルタイムで全世界の「おはよう」「おやすみ」のツイートを届けてくれる「Waking and Sleeping」 - GIGAZINE



無料でブラウザからユーザー登録なしでビデオ通話が始められる「Rally Video」レビュー - GIGAZINE

2021年02月15日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.