無料でインストール不要、「吹き出し」で議論の流れをめちゃくちゃ分かりやすくできる「Debubble」が登場

プロフィールの入力を求められるので、上から「メールアドレス」「ユーザー名」「自己紹介」の欄に入力し、「Email notifications(メールでの通知の可否)」を選択してから「I agree to terms of service(利用規約に同意します)」を画像の状態にして、「Save」ボタンをクリックします。なお、「メールアドレス」の入力欄はあらかじめTwitterアカウントのものが入力されていますが、ここで自由に変更できます。

TwitterなどのSNS上ではよく議論が勃発していますが、大抵の場合第三者の横槍が入ったり、片方が一方的にまくしたてたりして、議論の流れが混乱してしまいます。2人のやりとりを左右から吹き出しで表示する「 Debubble 」なら、無料で使用可能でやりとりの流れが一発で分かるとのことなので、実際に使ってみました。 Debubble https://debubble.me/ 上記URLにアクセスするとこんな感じ。使用を開始するには、画面下部の「Sign in with Twitter」をクリックします。

2020年07月06日 20時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1l_ks

