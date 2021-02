「ロゴがそっくりだ」として問題になっていたAppleとPrepearの商標権争いが無事解決

2020年8月、オーガニック料理のレシピを提供する中小企業「 Prepear 」がロゴを商標登録しようとした際、Appleが「Appleのロゴに酷似している」として異議を申し立てていました。Prepearは市民に嘆願書の署名に協力を仰ぐなどして対抗していましたが、2021年2月、Prepearは「商標問題は友好的に解決した」と発表しました。 Prepear Settles Trademark Dispute with Apple, Revises Logo [PICS] | iPhone in Canada Blog https://www.iphoneincanada.ca/news/prepear-settles-trademark-dispute-with-apple-revises-logo-pics/ Prepearのロゴは小さな葉っぱが1枚付いたナシをモチーフにしたデザイン。Prepearは2017年1月にこのロゴの商標を 米国特許商標庁 に提出し、登録手続きは順調に進んでいたとのこと。ところが2019年11月、法的に設けられた期日の最終日にAppleが異議申し立てを行います。その内容は「PrepearのロゴはAppleの広く知られたロゴを思い出させるもので、消費者がPrepearはAppleが提供するサービスだと誤認する可能性が高い」というもの。 Appleが中小企業の「ナシの形のロゴ」がAppleのロゴに酷似していると商標登録に異議申立て

2021年02月10日 14時00分00秒 in Posted by log1p_kr

