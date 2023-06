2023年06月20日 12時00分 メモ

Appleが「果物のリンゴの画像」を商標登録しようとしている



社名の通り「リンゴ」をロゴに掲げるAppleが、コンピューターではなく「果物のリンゴの画像」を商標登録しようとしていると報じられています。スイスでは一部の権利がすでに認められており、Appleは他のいくつかの国でも同様の出願を開始しているとのことです。



テクノロジー系メディアのWiredによると、Appleが2017年にスイス知的財産研究所(IPI)に「リンゴの白黒画像」の知的財産権を求める申請書を提出しました。この画像に写っているリンゴはグラニースミスとして知られる青リンゴの1種で、「電子、デジタル、オーディオビジュアルの消費材やハードウェアに関する潜在的な用途」について申請が行われていました。



IPIとAppleは長く協議を行っていましたが、IPIは2022年になって、Appleの要求を「申請中の画像はリンゴという一般的な商品の一般的なイメージを示すものであり、パブリックドメインとなる」という理由で部分的に却下しました。そのため、2023年4月にAppleはIPIに対して控訴を行っています。



創設111年の歴史を持つスイスの果樹農家団体・Fruit Union Suisseは、白い十字が描かれた赤いリンゴをシンボルとして用いてきました。しかし、Appleが控訴で求めている商標利用目的に「テレビやその他の視聴覚映像での送信」を含めていることから、Fruit Union Suisseのディレクターであるジミー・マリエトス氏は「私たちはリンゴのあらゆる視覚的表現、つまりオーディオビジュアルや新しいテクノロジー、メディアに関連するあらゆるものが潜在的に影響を受ける可能性を懸念しています。Appleの商標が完全に認められれば、私たちにとって非常に大きな制限となるでしょう」とコメントしました。





実際に、Appleはこれまで他社のロゴに対して商標登録に異議を申し立てたことが何度もあります。2020年には洋梨をモチーフにしたロゴの商標を登録する中小企業を相手に異議を申し立てたことがありました。この争いは2021年に中小企業側がロゴの一部を変更することで和解に至っています



Appleは他にも、学区や病院のロゴなどに対しても商標登録の異議申し立てを行ったと報じられています。



AppleがIPIに控訴しているのは「リンゴの白黒画像」に対する権利ですが、ベルン大学で知的財産法を教えるシリル・リガモンティ教授は「もしリンゴの白黒画像に対する権利がすべて認められた場合、Appleは形状に関して可能な限り幅広い保護を得られ、さまざまな色のロゴについても追及できるようになる可能性があります」と述べています。



マリエトス氏は「Appleは自社のロゴに使われている『かじられたリンゴ』の権利を守ろうとしているわけではないので、どういう意図なのかを理解しかねます。Appleの目的は、実際のリンゴに対する権利を所有することです。私たちにとって、リンゴはほぼ普遍的なものであり、誰でも無料で使用できるはずです」と訴えました。



なお、今回スイスで商標を登録する側のAppleですが、2012年にiOS 6向けにリリースした時計アプリのデザインがスイス連邦鉄道の時計を盗用したとして、Apple側が2000万フラン(当時のレートで約16億7000万円)の和解金を支払ったことがあります。



