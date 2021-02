2021年02月09日 10時50分 セキュリティ

水道システムがハッキングされて市民が大量毒殺される危険があったと判明



フロリダ州ピネラス郡当局が「何者かがオールズマー市の水処理システムを制御するコンピューターシステムに遠隔からアクセスし、上水に含まれる水酸化ナトリウムの量を基準値の約100倍に変更した」と報告しました。水酸化ナトリウムは上水のpHを調節するために使われるものでしたが、基準値の約100倍という濃度は飲むと命が奪われかねないものでした。



21-015 Detectives Investigate Computer Software Intrusion at Oldsmar’s Water Treatment Plant -

https://pcsoweb.com/21-015-detectives-investigate-computer-software-intrusion-at-oldsmar%E2%80%99s-water-treatment-plant



Hacker Tried to Poison Florida City's Water Supply, Police Say

https://www.vice.com/en/article/88ab33/hacker-poison-florida-water-pinellas-county



Someone tried to poison Oldsmar’s water supply during hack, sheriff says

https://www.tampabay.com/news/pinellas/2021/02/08/someone-tried-to-poison-oldsmars-water-supply-during-hack-sheriff-says/



Computer intruder tried to poison Florida city’s drinking water with lye | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2021/02/computer-intruder-tried-to-poison-drinking-water-for-a-small-florida-city/



事件が発生したのは2021年2月5日13時30分頃。オールズマー市の水処理システムのオペレーターが遠隔操作によってマウスポインタが動かされていることに気づきました。近頃は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行のために上級管理官が遠隔からアクセスすることが常態となっていましたが、この日の遠隔アクセスでは「上水中の水酸化ナトリウム濃度を100ppmから1万1100ppmに増やす」という通常では考えられない操作が行われたとのこと。



水酸化ナトリウムは強塩基として用いられる基礎化学品で、石けんの原料やパン生地のつや出し、ラーメンのコシを出すかんすいの代用品などに使われることもありますが、日本において5%を超える濃度の製剤は毒物及び劇物取締法によって「劇物」に指定されています。オールズマー市の水処理システムでは水酸化ナトリウムをpH安定用の中和剤として用いていましたが、その濃度はごくわずかなものでした。



水酸化ナトリウム濃度を操作した何者かがシステムからログオフしたことを確認したオペレーターはすぐに濃度を元通りに戻し、当局に通報。報道時点では地元のピネラス郡保安官事務所に加え、FBIとシークレットサービスが捜査に乗り出しています。





2月8日に開かれた記者会見の中で、オールズマー市長のエリック・サイデル氏は問題の水処理施設には今回のような一件に対する安全システムが備わっているため、仮にオペレーターによって事件が発覚しなかったとしても問題は生じなかっただろうと回答。ピネラス郡保安官事務所のボブ・グァルティエリ氏は捜査状況について「いくつか手がかりが残されていました」と述べる一方、オールズマー市の水処理システムが標的とされた理由については「見当すらもつきません」と回答。他の自治体当局に対し、インフラストラクチャーの保護を促しました。



Treatment Plant Intrusion Press Conference - YouTube





本件についてマルコ・ルビオ上院議員は「国家安全保障の問題として扱われるべきだ」とコメント。グァルティエリ氏も「州当局および連邦当局の両方が重罪として告訴する予定です」と述べています。