SNSの広告やトラッキングに疲れた人向け「Haven」が登場、自分でウェブサイトをホストする招待制

SNSの普及によって身近な人との情報共有は非常に簡単になりましたが、広告や個人情報の扱いに関する 問題 も発生するようになりました。情報共有の手段としてはブログもありますが、身近な人に限定した情報共有には適していない……ということで、「広告やトラッキングを排除した、身近な人への情報共有」という目的に特化したソフトウェア「 Haven 」が新たに登場しました。 Haven: Host your own private blog https://havenweb.org/index.html Havenを開発したきっかけについて、開発者の mawise 氏は「誰かに写真などを共有できる、無料で広告のないサービスが欲しかったから」とコメント。mawise氏は自分の娘の写真を友人と共有するために WordPress を試しましたが、多数のプラグインや複雑な設定に戸惑い、スパムメールに悩まされました。FacebookやInstagramなどのSNSを利用すれば、そんな煩雑さからは解放されますが、広告やトラッキングの問題があります。既存の CMS やSNSから「親しい人との情報共有」という部分だけを取り出したソフトウェアがHavenというわけです。 Havenは「招待制」となっており、Havenの閲覧のみ可能な「Subscriber」、記事の投稿を行える「Publisher」、管理者の「Admin」という3つのロールが用意されており、いずれかに招待された人のみ情報を閲覧することができます。ブログのように情報を全世界に発信するのではなく、親族や友人といった特定の人にのみ共有することができるようになっています。

2021年02月08日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

