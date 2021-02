なか卯のリニューアルしたからあげと竜田あげを一緒に楽しめる「ゴーゴーからあげ」を食べてみた

・関連記事

GIGAZINE(ギガジン) - 濃厚な旨辛チゲスープ×牛野菜炒めで主役が2つのご飯が進みまくる「牛野菜炒めと旨辛チゲスープの定食」試食レビュー



濃厚な旨辛チゲスープ×牛野菜炒めで主役が2つのご飯が進みまくる「牛野菜炒めと旨辛チゲスープの定食」試食レビュー - GIGAZINE



薫製肉と3種のチーズが濃厚な味で迫ってくるすき家の「マンハッタンデラックスカレー」を食べてみた - GIGAZINE



やよい軒の名を冠したお肉や魚を一度に楽しめる新メニュー「やよい御膳」を食べてみた - GIGAZINE

2021年02月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.