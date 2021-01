「重い毛布を使うことで快適な睡眠を得られる」というのは本当なのか？

人は一生のうち4分の1から3分の1を睡眠に費やしており、「なかなか寝付けない」「夜中に目が覚めてしまう」といった悩みは生活に大きな影響を及ぼします。近年注目を集めている「10kgほどの加重毛布をかけて寝る」というシンプルな睡眠改善方法について、科学系ニュースサイトのPopular Scienceが解説しています。 Do weighted blankets actually work? | Popular Science https://www.popsci.com/story/science/weighted-blankets-anxiety/ 近年欧米では「加重毛布をかけて寝る」という睡眠改善方法が注目を集めており、実際にこの方法を導入した自閉症や摂食障害などの精神障害関連の施設も現れています。実際に、長年精神科病棟に勤務してきた経歴を持つアネット・ベックランド氏が「加重毛布によって、拘束の必要がなくなった人もいました」と語り、デンバー医療センター精神科のキャサリン・イーロン氏が「高いレベルの不安障害を抱えるほど、加重毛布を好みます」と語るほど、医療現場からは「効き目がある」という声が上がっているとのこと。

2021年01月27日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

